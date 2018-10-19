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Центр Киева перекроют ради вечеринки – где и когда

В центре Киева 20 октября на улице Рейтарской перекроют движение транспорта.

В Киеве 20 октября с 06.00 до 23.59 на улице Рейтарской запретят движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Причиной послужило проведение однодневного уличного фестиваля РАЙОН #1 Block Party.

Читайте: Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

– Событие будет происходить на улице Рейтарской от дома №5 (перекресток с улицей Золотоворотской. – Ред.) до дома №21/13 (перекресток с ул. Стрилецькою.- Ред.), – говорится в сообщении.

Ранее Факты ICTV писали, что Киевский городской совет принял решение переименовать улицу маршала Жукова.

Фото: dreamstime.

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