В центре Киева 20 октября на улице Рейтарской перекроют движение транспорта.
В Киеве 20 октября с 06.00 до 23.59 на улице Рейтарской запретят движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.
Причиной послужило проведение однодневного уличного фестиваля РАЙОН #1 Block Party.
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– Событие будет происходить на улице Рейтарской от дома №5 (перекресток с улицей Золотоворотской. – Ред.) до дома №21/13 (перекресток с ул. Стрилецькою.- Ред.), – говорится в сообщении.
Ранее Факты ICTV писали, что Киевский городской совет принял решение переименовать улицу маршала Жукова.
Фото: dreamstime.
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