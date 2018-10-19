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В Украине появится разведцентр европейского уровня

Секретарь СНБО Александр Турчинов заложил капсулу в фундамент первого здания штаб-квартиры украинской внешней разведки, которая будет отвечать всем европейским стандартам.

Штаб української розвідки

Об этом сообщает пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Турчинова, гибридная агрессия России продолжается по всем направлениям, поэтому для оперативной реакции Украине необходима объективная, проверенная и своевременная информация.

Он отметил, что для этого Служба внешней разведки Украины должна иметь современные технологии, и сегодня начато строительство разведцентра европейского уровня.

– Любая современная техника и технологии, любое оружие не работает без профессионалов, обеспечивающих реализацию поставленных государством задач. Именно от вашего профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма зависит будущее украинской разведки и наш путь к победе, – сказал он, обращаясь к разведчикам.

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В Украине появится разведцентр европейского уровня / 4 фотографии

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Украина даст отпор России в ответ на возможное наступление с морского направления на Азове.

ФотоРНБО

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