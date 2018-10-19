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Из Харькова запустят новые рейсы в Италию – дата и цена

Авиакомпания Ernest Airlines запускает с марта 2019 года регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан.

Ernest Airlines

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines откроет из Харькова два регулярных направления – рейсы в Рим и Милан.

Дата запуска – 21 марта 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Цена билетов начинается от €45 в одну сторону, включая налоги и ручную кладь.

Читайте: Самые пунктуальные авиакомпании Украины – рейтинг (ИНФОГРАФИКА)

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по четвергам, пятницам и воскресеньям – на новых самолетах Airbus A320 со 180 посадочными местами.

Кстати, в марте 2019 года WizzAir увеличит частоту полетов из Украины на линии Гданьск-Киев и Гданьск-Львов.

Фото: Artur Buibarov/Dreamstime

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