Авиакомпания Ernest Airlines запускает с марта 2019 года регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан.
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines откроет из Харькова два регулярных направления – рейсы в Рим и Милан.
Дата запуска – 21 марта 2019 года, сообщает пресс-служба аэропорта.
Цена билетов начинается от €45 в одну сторону, включая налоги и ручную кладь.
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Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по четвергам, пятницам и воскресеньям – на новых самолетах Airbus A320 со 180 посадочными местами.
Кстати, в марте 2019 года WizzAir увеличит частоту полетов из Украины на линии Гданьск-Киев и Гданьск-Львов.
Фото: Artur Buibarov/Dreamstime
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