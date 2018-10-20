За сутки оккупанты 16 раз открывали огонь на Донбассе. Один украинский военный ранен.

В районе проведения операции Объединенных сил враг трижды применил минометы калибра 82 мм по позициям ВСУ в Крымском, Авдеевке и Гнутово, сообщает пресс-центр ООС.

Также противник продолжает применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Под обстрелы попали Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

По данным разведки, четверых оккупантов уничтожили и еще двоих ранили.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.

Напомним, 19 октября пророссийские боевики открыли огонь по контрольном пункта въезда и выезда Марьинка, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских.

Фото: Міноборони