В Фастове неравнодушный гражданин сообщил про двух собак, которые упали в глубокую яму.

В г.Фастов Киевской области спасатели подняли на поверхность из глубокой ямы двух упавших туда собак.

Как сообщает в субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины на странице в соцсети Facebook, 18 октября к спасателям обратился за помощью неравнодушный гражданин, который увидел животных в ловушке.



В Фастове из глубокой ловушки спасли двух собак / 2 фотографии

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– Для спасательной операции наши ребята, прибывшие на вызов, использовали лестницу. Четвероногие не пострадали и после освобождения побежали подальше от опасного места, – сказано в сообщении.

Напомним, в Чернобыльской зоне спасли лося, который попал в загрязненный радиацией водоем.