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В Киеве начали давать тепло в жилые дома – КГГА

В Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления.

В Киеве в связи со снижением температуры воздуха начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Согласно информации, сегодня он инспектировал работу аварийно-восстановительных бригад и состояние подключения отопления в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах.

– Именно в этих районах коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад Киевтеплоэнерго осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки – без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений, – отметил Пантелеев.

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Он также отметил, что отопительный сезон в столице начался еще 15 октября.

Так, по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. По состоянию на 20 октября подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.

Как сообщалось, тарифы на отопление и горячую воду возрастут для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева.

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