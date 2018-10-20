Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбйорном Ягландом вопрос освобождения украинских политзаключенных и ситуацию в Керчи.

Ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях несет Российская Федерация.

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в ходе встречи с уполномоченным ВР по правам человека Людмилой Денисовой.

– В частности, на трагедию в Керчи в аннексированом Крыму. Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексированом Крыму полностью контролируется Россией, – написала украинский омбудсмен Денисова на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

По ее словам, генсек СЕ выделил для Украины ключевые проблемы – условия содержания заключенных, социальное обеспечение, ситуация в Крыму и недостаточное внимание к внутренне перемещенным лицам.

– Основная часть разговора была посвящена теме политзаключенных. Договоренности о синхронном взаимном посещении не реализованы. РФ до сих пор не предоставила возможности провести встречи (с политзаключенными. – Ред.) … С омбудсменом РФ Татьяной Москальковой … есть диалог, который ни к чему не приведет, поскольку мандат омбудсмена в РФ не позволяет ей принимать любые решения, – сообщила уполномоченный ВР.

Денисова добавила, что попросила Ягланда способствовать процессу возвращения на территорию Украины людей, заключенных на неподконтрольных территориях.

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– Есть более 900 обращений с просьбами отбывать наказание на территории Украины. За 4 года нам удалось вернуть только 300 человек из Донецкой области, из Луганской – ни одного, – заявила омбудсмен.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв бомбы, которую привел в действие один из студентов.