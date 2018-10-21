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Берлинская вертолетная служба взяла во флот украинский вертолет

Украинский вертолет Ми-8 стал частью флота Берлинской вертолетной службы.

Вертоліт

Флот Берлинской вертолетной службы пополнил украинский вертолет Ми-8, в котором немецкая компания видит большой потенциал, сообщает Укринформ.

– Благодаря чрезвычайно мощным двигателям производства Мотор Сич мы видим большой потенциал для Mi-8MSB в Европе, а также в арабских странах и в Африке. Теперь, когда стало известно, что мы можем наконец использовать вертолет, мы получили многочисленные запросы от клиентов, – рассказал авиационный эксперт Хайнрих Гроссбонгардт.

Летом 2017 года провели испытания при высоких температурах в странах Средиземноморья. Ми-8 смог работать при экстремально жарких погодных условиях (55°) с полной загрузкой.

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К слову, на международной выставке вооружений и техники Оружие и безопасность 2018 показали новую украинскую РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода.

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