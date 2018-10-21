За минувшие сутки боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 17 раз. Один боец ВСУ получил ранение.

20 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В районе Гнутово противник один раз применил противотанковую управляемую ракету, сообщает штаб ООС.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Вечером из неподконтрольной территории возле КПВВ Майорск враг открыл огонь из стрелкового оружия, повредив воздушный баллон надувного модуля.

В палатке в это время находились мирные граждане. Пострадавших нет.

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В ходе незаконных враждебных действий по всей линии соприкосновения сторон получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Активно враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях. Здесь наши военные вынуждены были адекватно отвечать на огонь противника.

По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожен, еще четверо ранены.

Ранее боевики трижды обстреляли ВСУ из 82-мм минометов на Донбассе – в Крымском, Авдеевке и Гнутово.

Фото: Минобороны