Каждый день в Украине совершаются десятки ДТП. Многие из них происходят по вине пешеходов.

Самые распространенные нарушения – это переходы на красный свет и в неположенных местах.

Большинство таких безответственных поступков приводят к смерти и не только тех, кто их совершает.

Если со штрафами для водителей более-менее понятно, то пешеходы практически лишены ответственности за свои нарушения. Они с легкостью подвергают себя смертельной опасности и остальных участников дорожного движения.

Штрафы для пешеходов в Украине предусмотрены Административным кодексом. Также стоит отметить, что это по сути лишь 1 штраф, но за несколько нарушений.

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Штраф за переход проезжей части в неположенном месте или нарушение сигналов светофора либо регулировщика, то есть переход на красный свет. В любом из вариантов – штраф будет один.

Какие штрафы для пешеходов предусмотрены в Украине в 2018 году:

Статья 127, часть первая Административного кодекса

Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения (регулировщик, светофор)

Переход дороги в неположенном месте

Переход дороги непосредственно перед автомобилем (внезапный выход на проезжую часть).

Штраф – 3 необлагаемых минимума доходов граждан – 51 грн.

Если пешеход нарушил правила в состоянии алкогольного опьянения тогда штраф составит размер 8 необлагаемых минимумов доходов граждан – 136 грн.

Если переход дороги на красный привел к возникновению аварийной ситуации, тогда согласно статье 127 части 4 на пешехода может быть наложен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан – 170 грн.

К слову, с 16 октября водителям в Украине начали выписыватьштрафы за превышение скорости движения.

Фото: dreamstime.