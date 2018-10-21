В акватории порта в Одесской области наблюдается нашествие медуз.

В акватории порта в Одесской области наблюдается природная аномалия. Там происходит нашествие огромного количества медуз, передает Думская.

На опубликованных фото медузы молочного и синего цветов. Диаметр некоторых из них достигает 30 сантиметров.

Кроме того, в природном заповеднике Тузловские лиманы свирепствуют комары, чьи рои достигают высоты до 50 метров. Однако эколог Иван Русев уверяет, что бояться этих насекомых не стоит.





Природная аномалия: Одесскую область атаковали комары и медузы / 3 фотографии

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Фото: Думская