В акватории порта в Одесской области наблюдается нашествие медуз.
В акватории порта в Одесской области наблюдается природная аномалия. Там происходит нашествие огромного количества медуз, передает Думская.
На опубликованных фото медузы молочного и синего цветов. Диаметр некоторых из них достигает 30 сантиметров.
Кроме того, в природном заповеднике Тузловские лиманы свирепствуют комары, чьи рои достигают высоты до 50 метров. Однако эколог Иван Русев уверяет, что бояться этих насекомых не стоит.
Природная аномалия: Одесскую область атаковали комары и медузы / 3 фотографии
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К слову, в Капскую провинцию (ЮАР) пришел холодный фронт, а вместе с ним и сильный снегопад.
Фото: Думская
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