В Бахмуте (Донецкая область) начал работу обновленный блокпост.
В Бахмуте (Донецкая область) заработал обновленный блокпост, который оснащен современными техническими средствами, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
– Объект обеспечен инфраструктурой для повышения уровня безопасности и удобства граждан, которые его пересекают, – говорится в сообщении.
На блокпосту построены рабочие модули для прохождения проверки гражданами, он укреплен защитными сооружениями, а также обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.
В Донецкой области открыли обновленный блокпост / 3 фотографии
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К слову, по сравнению с минувшими сутками ситуация на Луганском направлении в зоне ООС обострилась.
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
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