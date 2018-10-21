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В Донецкой области открыли обновленный блокпост

В Бахмуте (Донецкая область) начал работу обновленный блокпост.

Блокпост

В Бахмуте (Донецкая область) заработал обновленный блокпост, который оснащен современными техническими средствами, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

– Объект обеспечен инфраструктурой для повышения уровня безопасности и удобства граждан, которые его пересекают, – говорится в сообщении.

На блокпосту построены рабочие модули для прохождения проверки гражданами, он укреплен защитными сооружениями, а также обустроены удобные места для ожидания граждан и проживания полицейских.

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В Донецкой области открыли обновленный блокпост / 3 фотографии

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К слову, по сравнению с минувшими сутками ситуация на Луганском направлении в зоне ООС обострилась.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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