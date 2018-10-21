Церемония прощания с актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей в ДТП, состоялась в Октябрьском дворце.

В Киеве в международном центре культуры и искусств Октябрьский дворец прошла церемония прощания с Мариной Поплавской.



Проститься с актрисой Дизель шоу пришли друзья, коллеги и поклонники ее творчества.

Церемония началась в 11 и продолжалась до 13 час. Очередь на возложение цветов растягивалась на несколько сотен метров.



Фото: Інна Соколовська/УНІАН

Фото: Інна Соколовська/УНІАН Фото: Інна Соколовська/УНІАН В Киеве попрощались с Мариной Поплавской / 3 фотографии

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Уже завтра, 22 октября, с Поплавской попрощаются в Житомире. Церемония состоится в 10.30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Кочерги.

Затем пройдет отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. Марину Поплавскую похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Фото: Инна Соколовская/УНИАН