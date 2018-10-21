Церемония прощания с актрисой Дизель шоу Мариной Поплавской, погибшей в ДТП, состоялась в Октябрьском дворце.
В Киеве в международном центре культуры и искусств Октябрьский дворец прошла церемония прощания с Мариной Поплавской.
Проститься с актрисой Дизель шоу пришли друзья, коллеги и поклонники ее творчества.
Церемония началась в 11 и продолжалась до 13 час. Очередь на возложение цветов растягивалась на несколько сотен метров.
Читайте: От учительницы до звезды Дизель Шоу: кем была Поплавская и лучшие выступления
Уже завтра, 22 октября, с Поплавской попрощаются в Житомире. Церемония состоится в 10.30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Кочерги.
Затем пройдет отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. Марину Поплавскую похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной аллее.
Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.
Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.
Фото: Инна Соколовская/УНИАН