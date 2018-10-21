PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В зоне ООС обострение на Луганском направлении - штаб/

В зоне ООС обострение на Луганском направлении – штаб

По сравнению с прошлыми сутками ситуация на Луганском направлении в зоне ООС обострилась.

С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС, ситуация на Луганском направлении обострилась, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения. Был зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

– Опорные пункты украинских войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции около Счастья – из стрелкового оружия, – говорится в сообщении.

Читайте: Миссия ООН: на Донбасс должно зайти не менее 20 тыс. миротворцев

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.

К слову, Александр Хуг, который в октябре уходит с должности первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине, рассказал, что видел колонны российской техники, которые въезжали на Донбасс.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевики применили противотанковую управляемую ракету возле Гнутово
Силы ООС уничтожили на Донбассе 4 боевиков и 2 ранили
ОБСЕ имеет доказательства военного вторжения РФ на Донбасс – Хуг
Боевики открыли огонь по КПВВ Марьинка
Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины – Волкер
ООС: враг атаковал из запрещенных минометов и понес потери
Миссия ООН: на Донбасс должно зайти не менее 20 тыс. миротворцев
Будет “катастрофа”: Госдума приняла заявление с угрозами Украине
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка