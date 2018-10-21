По сравнению с прошлыми сутками ситуация на Луганском направлении в зоне ООС обострилась.

С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС, ситуация на Луганском направлении обострилась, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения. Был зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

– Опорные пункты украинских войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции около Счастья – из стрелкового оружия, – говорится в сообщении.

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Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.

К слову, Александр Хуг, который в октябре уходит с должности первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине, рассказал, что видел колонны российской техники, которые въезжали на Донбасс.