Громкий арест нового хозяина замка Шато-де-Ла-Рошпо во Франции – на первых страницах газет. Деньги за замок пришли из Люксембурга. Почти 3 млн. евро. Их происхождение сразу насторожило французскую жандармерию.

Когда правоохранители раскрутили всю цепочку, выяснилось: покупатель – вовсе не житель Евросоюза, а украинец, которого разыскивает Интерпол. Украинец оказался еще и ценителем искусства – у него изъяли три картины Сальвадора Дали.

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Дмитрий Малиновский, 36 лет. Его биография напоминает сюжет блокбастера. Фиктивные сделки, огромные авантюры. Но, самое интересное – Малиновский считался мертвым. Но неожиданно воскрес.

Криминальных схем современного Бендеры наберется с десяток. Наибольшая же афера связана с Одесским припортовым заводом.

Но на самую оригинальную аферу Малиновского претендует авантюра с собственной жизнью.

Спектакль разыграл в то время, когда его вызвали в суд. Малиновский решил сыграть по-крупному. И умер. Жена рассказала слезливую историю. Якобы к консьержке пришел человек и передал картонную коробку, в которой была урна с прахом и свидетельством о смерти.

А потом выяснилось – не только Малиновского эта судья сделала умершим.

Почти два года Малиновский считался мертвым, живя в Европе под чужой фамилией и с поддельными документами.

Но, как говорят в уголовном мире, жадность фраера загубила. Через тяготение к роскоши, все тайное стало явным. И вот уже кадры Малиновского за решеткой во французском суде.

Самый главный теперь вопрос – отдадут ли французы упорного афериста Украине. Генпрокуратура еще в начале недели отправила запрос на его экстрадицию.

К слову, власть, секс и деньги: топ-5 самых громких журналистских расследований.