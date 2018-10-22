Водитель автобуса назвал причину смертельного ДТП под Киевом, в котором погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.

Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения водителю автобуса Михаилу Манюку, который устроил под Киевом ДТП с актерами Дизель Шоу.

Манюк утверждает, что не заснул за рулем, хотя отправился в ночной рейс уставшим.

По словам водителя, роковое столкновение с грузовиком произошло, потому что он отвлекся на Марину Поплавскую.

Якобы актриса плохо себя чувствовала – жаловалась на боль в спине и несколько раз мерила давление.

Во время обгона водитель автобуса потерял бдительность и не заметил габаритные огни грузовика.

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Напомним, смертельное ДТП произошло утром 20 октября недалеко от Киева, когда юмористы Дизель шоу возвращались с гастролей.

Марина Поплавская погибла на месте. Ее похоронили сегодня в родном Житомире.

Яну Глущенко и Егора Крутоголова после ДТП госпитализировали без угроз для жизни.

Еще шесть актеров Дизель Шоу получили различные переломы, вывихи и ушибы.

Фото: Полиция Киевской области