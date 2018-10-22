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ДТП с Дизель Шоу: водителя отпустили под домашний арест

Водителя автобуса Михаила Манюка, обвиняемого в ДТП, в котором погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская, суд отпустил под домашний арест.

Шевченковский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка до 19 декабря.

Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП с Дизель Шоу под Киевом, в котором погибла Марина Поплавская.

Манюк обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

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К слову, в суде Михаил Манюк назвал свою версию причины ДТП с Дизель Шоу.

По словам водителя, во время движения он отвлекся на Поплавскую, которая плохо себя чувствовала.

Фото: Громадское радио

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