С 25 октября Forward Bank начинает сотрудничество с Украинским процессинговым центром (UPC), что позволит более оперативно внедрять инновационные технологии и существенно улучшить сервисы дистанционного обслуживания клиентов — модернизировать интернет-банкинг и запустить мобильное приложение.

Об этом сообщила пресс-служба Forward Bank.

В объявлении говорится, что миграция на обслуживание карточных транзакций Forward Bank в UPC приведет к временным ограничениям в расчетах с использованием платежных карточек непосредственно в момент перехода на новый процессинговый центр. В частности, с 00:00 25.10.2018 до 23:59 26.10.2018 не будет работать интернет-банк, а также будут временно недоступны любые операции по платежным карточкам.

Финансовое учреждение рекомендуют клиентам осуществить все необходимые платежи с помощью интернет-банка, все операции относительно пополнения карточных счетов, снятия наличности и т. п. до 24 октября. Клиентам – владельцам кредитных карточек банка с датами погашения с 24.10.2018 до 28.10.2018 рекомендовано внести средства для погашения задолженности до 22.10.2018 включительно.

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Как сообщалось ранее, в июле текущего года Forward Bank увеличил регулятивный капитал, приведя его в соответствие с нормативными требованиями Национального банка Украины и Закона ” О банках и банковской деятельности”.

По информации, полученной от пресс-службы банка, на 01.10.2018 регулятивный капитал финансового учреждения составляет 239 121 466,15 грн.