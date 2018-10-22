Легендарный “Юный орел” Михаил Поплавский в всемирно известном вузе – Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу “Ректор”, которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного в стране вуза культуры и искусств.

На презентации присутствовали ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из Украины, передает Обозреватель.

В теплой и дружественной атмосфере гости, листая страницы, с восторгом слушали жизненные истории от автора.

Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересная и доступно рассказывает об истории создания бренда – Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, потому что в ней отражены особенности становления украинской системы образования.

По случаю этого события на своей странице в Instagram Михаил Поплавский отметил:

– Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верность мечты и смелость мечтать. О моей формулу счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! О азарт в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – УНИВЕРСИТЕТ, а главной общественной ролью – РЕКТОР!











Михаил Поплавский презентовал авторскую книгу “Ректор” в Кембриджском университете / 6 фотографий

Новинка уже получила восторженные отзывы читателей.

– Я едва удержала в руках этот фолиант. Он большой и тяжелый, потому что рассказывает о большой и непростой истории ректора, его тернистый путь “от источников” до “ректорского руля” … Бренд страны – это ежедневный труд, перманентный процесс поисков и действия. Может поэтому он, Михаил Поплавский, сегодня собирает под своими знаменами всех тех, кто понимает, что сила бренда УКРАИНЫ в его эмоциональном наполнении, тех, кто ежесекундно инвестирует часть своего Я Родине, отправляя часть своего ресурса в общий репозиторий энергий, откуда черпает и черпать силы большая страна и великий народ, – оценила книгу брендмейкер Вилена Воронова в своей рецензии на “Ректора”.

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Книга “Ректор” заняла почетное место в библиотеке Кембриджского университета.