Укрпочта впервые начала принимать безналичные платежи в наиболее загруженных отделениях.
Укрпочта установила 2 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины.
Теперь почтово-логистические услуги клиенты смогут оплачивать картой, сообщает пресс-служба компании.
В целом Укрпочта закупила через Prozorro 5 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежными картами. Их установят в 3 тыс. отделениях компании по всем регионам страны.
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– Наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками.
Оборудование платежными терминалами началось из отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны.
Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов, – отметил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.
Ранее стало известно, что Укрпочта может прекратить доставку пенсий с 1 января 2019 года.
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