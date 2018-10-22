Укрпочта впервые начала принимать безналичные платежи в наиболее загруженных отделениях.

Укрпочта установила 2 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины.

Теперь почтово-логистические услуги клиенты смогут оплачивать картой, сообщает пресс-служба компании.

В целом Укрпочта закупила через Prozorro 5 тыс. POS-терминалов для приема оплаты платежными картами. Их установят в 3 тыс. отделениях компании по всем регионам страны.

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– Наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками.

Оборудование платежными терминалами началось из отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны.

Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов, – отметил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.