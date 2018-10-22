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Вокруг Киева построят 5 крупных развязок

В Мининфраструктуры анонсировали строительство пяти крупных развязок вокруг Киева в направлении Житомирской и Одесской трасс.

Строительство пяти крупных развязок вокруг Киева в направлении Житомирской и Одесской трасс начнут в ближайшее время, заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян на брифинге.

– В ближайшее время вместе с мэром Киева мы должны приступить к строительству пяти крупных развязок вокруг столицы, которые существенно облегчат жизнь автовладельцев и киевлян.

Развязки будут расположены в направлении Житомирской и Одесской трасс, – сказал он.

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Также Омелян добавил, что в следующем году заработает пилотный проект по автоматическому взвешиванию в движении Weight-in-Motion.

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Фото: Pixabay

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