Украине сегодня будет облачно с прояснениями.
В восточных областях сегодня, 22 октября, дожди, местами ливни, сообщает Укргидрометцентр.
В Днепропетровской на Запорожской областях – небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6°, а днем 8-13° выше нуля.
На юге, востоке и в Днепропетровской области ночью 6-11°, днем 13-18° градусов тепла.
В Киеве сегодня, 22 октября, без осадков.
Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.
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Кстати, синоптики уверены, что погода в ноябре будет холодной – с дождем и мокрым снегом.
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