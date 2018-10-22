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Погода в Украине на сегодня, 22 октября (КАРТА)

Украине сегодня будет облачно с прояснениями.

В восточных областях сегодня, 22 октября, дожди, местами ливни, сообщает Укргидрометцентр.

В Днепропетровской на Запорожской областях – небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6°, а днем 8-13° выше нуля.

На юге, востоке и в Днепропетровской области ночью 6-11°, днем 13-18° градусов тепла.

В Киеве сегодня, 22 октября, без осадков.

Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.

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Кстати, синоптики уверены, что погода в ноябре будет холодной – с дождем и мокрым снегом.

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