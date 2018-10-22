В Житомире началась церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая трагически погибла в ДТП по дороге в Киев из Львова.

Похороны Поплавской проходят в здании Театра имени Кочерги, передает Информатор.

В 10.15 катафалк с телом Марины Поплавской в сопровождении кортежа полиции прибыл к зданию театра.

К этому времени возле театра собралось большое количество местных жителей, как пожилых людей, так и молодежи. В общей сложности проститься с артисткой пришли около полутысячи человек.

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В 10.30 людей начали запускать в здание театра, чтобы они могли почтить память актрисы. Многие люди пришли с цветами, а женщины не могли сдерживать слез.

Затем пройдет отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии.

В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.







Похороны Марины Поплавской: в Житомире началась церемония прощания / 4 фотографии

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом утром 20 октября.

Водитель автобуса с актерами Дизель Шоу не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Фото, видео: Информатор.