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Порошенко: Снижения цены на газ через Россию не будет

Президент Петр Порошенко заявил, что снижение цены на газ возможно только при возвращении в российскую газовую кабалу.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что возвращение к низкой цене на газ возможно только в случае возвращения в российскую газовую кабалу, чего он не собирается допускать, сообщается на сайте главы государства.

– Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, – в шесть раз, снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу, – сказал Порошенко.

Он добавил, что не позволит ни при каких обстоятельствах вернуть страну в газовую кабалу РФ.

– Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас снова пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый “русский мир” я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в них много, правды – мало, или, может, и вовсе нет, – заявил президент.

Читайте: Подорожание газа в Украине: цена еще не рыночная – Нафтогаз

К слову, президент Петр Порошенко дал правительству задачу по расширению программы субсидий.

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