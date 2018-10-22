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Повисли на вагонах: киевляне заблокировали городскую электричку (18+)

В Киеве утром 22 октября жители Троещины заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов.

Міська елекричка у Києві

– Жители Троещины заблокировали железнодорожные пути с требованием добавить вагоны к утреннему поезду городской электрички, – написала в Facebook киевлянка Мария Витязь и выложила фото.

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Издание Киев Оперативный уточняет, что люди, в надежде хоть как-то доехать на работу, начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади.

– Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка остановилась вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа, – говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает Украинская правда, в Киевпастрансе сказали, что по состоянию на 9.30 движение разблокировано, электричка поехала.

Заместитель начальника службы по связям с общественностью предприятия Людмила Сергиенко сказала изданию, что ситуация с задержкой электрички возникла не по их вине, ведь “стрелки, которые переключаются на путях, они переключаются с приоритетностью для скоростных поездов”.

Она также признала, что действительно в поезде не было одного вагона – по техническим причинам.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

К слову, в апреле неизвестные в балаклавах остановили электропоезд Днепр – Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовали вагоны граффити.

Фото: Мария Витязь

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