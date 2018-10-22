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Прогноз курса гривны до 2021 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало курс гривны до конца 2021 года.

Гривня

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что к концу 2021 курс гривны составит 32,1 грн/долл., сообщает УНИАН.

По прогнозам агентства, обменный курс гривны к доллару на конец 2018 года составит 29,5 грн/долл., На конец 2019 курс составит 30,30 грн/долл., На конец 2020 – 31,20 грн/долл., 2021 – 32,10 грн/долл.

Кроме того, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в этом году, 7,5% – в 2019, по 7% – в 2020 и 2021 годах.

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К слову, международное рейтинговое агентство Standard & poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте со стабильным прогнозом – на уровне В-/В.

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