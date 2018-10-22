Скупинский неоднократно посещал оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где проводил встречи с лицами, являющимися близкими к террористам с “ЛНР”.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный блогер и общественный активист Михаил Шнайдер.

– Скупинский проводил встречу с Екатериной Долбиной, которая занимает должность прокурора, а также встречался с Андреем Золотых, который занимает должность и.о. начальника Артемовского РО МВД “ЛНР”, – пишет Шнайдер.

Стоит отметить, что Долбина и Золотых внесены в базу сайта Миротворец по признаку Госизмена.

Активист призывает спецслужбы проверить данную информацию.

Отметим, Олег Скупинский является владельцем юридической компании ЧП Украинская юридическая группа, фирмы ООО ВАВИЛОН-ИНДАСТРИ АРТ и совладельцем ООО УКРМЕТИНВЕСТБУД.

Доходы юриста Скупинского, согласно декларации жены, достаточно скромные. По 2017 он заработал чуть больше 170 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью, в то время как его жена-судья заработала более 1,3 млн грн.

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Напомним, в июне текущего года в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде, а также формальный закон об образовании Антикоррупционного суда. Согласно документам, Высший антикоррупционный суд должны образовать до 14 июня 2019 года, для начала его работы надо набрать не менее 35 антикоррупционных судей, из них не менее 10 – представители апелляционной палаты.