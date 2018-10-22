За сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Трое украинских воинов ранены.

В зоне проведения операции Объединенных сил противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, боевики обстреляли Счастье, Крымское, Попасную, Шумы, Пески, Марьинку, Тарамчук, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино.

– На опорный пункт наших войск вблизи Водяного, что на Мариупольском направлении, противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районах Крымского и Широкино оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Счастья по нашим защитникам вел огонь снайпер, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 оккупантов уничтожены и еще 2 получили ранения.

С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций в районе Новотроицкого.

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К слову, вчера ситуация на Луганском направлении в зоне ООС обострилась.