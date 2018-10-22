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Тимошенко: Мы должны остановить подорожание газа

Верховная Рада еще может остановить повышение тарифов – Тимошенко собирает подписи депутатов.

Photo by Alexander Prokopenko

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Хмельницком.

Лидер Батькивщины подчеркнула, что сделает все для того, чтобы остановить повышение тарифов на газ, тепло и электроэнергию. Сейчас Юлия Тимошенко обратилась к депутатам всех уровней, начиная от районных, городских советов, депутатов ОТГ с призывом немедленно собрать внеочередные сессии.

– Все, кто избран людьми, должны помочь остановить этот опасный шаг, который сделал президент Порошенко. Для того, чтобы он не издевался больше с  украинцев и не забирал последнее, – сказала председатель партии.

Батькивщина также требует внеочередного заседания Верховной Рады.

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– Мы требуем принять постановление о моратории на повышение тарифов, – отмечается в партийном заявлении.

Свои подписи под требованием поставили все депутаты фракции Батькивщина.

– Если кто-то из коллег народных депутатов по определенным причинам, находясь в Киеве, не может подъехать в офис партии Батькивщина, – просим согласиться: мы сможем организовать доставку подписных листов. Мы должны отменить это необоснованное и преступное решение. Подорожание газа для граждан не должно произойти, – завершается заявление партии.

Напомним, цена на газ выросла на 23,5%. Факты ICTV рассказывают, почему власти были вынуждены поднять цены, были другие варианты и зачем брать кредиты МВФ.

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