Министр иностранных дел Павел Климкин и Еврокомиссия отреагировали на решение США касательно выхода из ракетного договора.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в Twitter, что понимает позицию США касательно выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

– С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что к гибридному невыполнению ею своих обязательств не будут больше толерантно относиться. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной, – написал Климкин.

Европейская комиссия в свою очередь призвала США и РФ продолжить переговоры по сохранению договора, сообщает РБК-Украина.

– США и Российская Федерация должны оставаться в конструктивном диалоге, чтобы сохранить этот договор и обеспечить его полную и такую, что подвергается проверке, имплементацию, – заявила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич.

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К слову, в Германии заявили, что разочарованы решением президента США Дональда Трампа по расторжению ракетного договора с РФ.