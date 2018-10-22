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Как выглядит поезд, который повезет в аэропорт Борисполь

В сети опубликовали фотографии дизельного поезда Укрзалицныци, который вероятно будет ходить в аэропорт Борисполь.

Однако официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в Борисполь, нет.

Транспортное средство окрашено в белый цвет с синими вставками, а спереди в нижней части – в желтый.

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Как выглядит поезд, который повезет в аэропорт Борисполь / 2 фотографии

К слову, недавно УЗ закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта Борисполь.

Она будет называться просто – Борисполь-аэропорт.

Запуск движения должен состояться уже в этом году.

Напомним, в Укрзализныце разрабатывают систему, которая поможет пассажирам купить дефицитный билет на поезд.

Фото: @uz_fan/Websta

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