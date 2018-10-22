PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Подорожание газа в Украине: цена еще не рыночная - Нафтогаз/

Подорожание газа в Украине: цена еще не рыночная – Нафтогаз

Даже после повышения цены на газ в Украине она все еще ниже рыночной.

Газ

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что даже после повышения стоимости газа для населения цена на него все еще ниже европейской рыночной, передает Укринформ.

– Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло… цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в стране, – сказал Коболев.

Он добавил, что повышение цены на газ в Украине важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Читайте: Что изменится с 1 ноября 2018: цены на газ и жилье солдатам

К слову, президент Петр Порошенко дал правительству задачу по расширению программы субсидий.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка