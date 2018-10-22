Даже после повышения цены на газ в Украине она все еще ниже рыночной.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что даже после повышения стоимости газа для населения цена на него все еще ниже европейской рыночной, передает Укринформ.

– Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло… цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в стране, – сказал Коболев.

Он добавил, что повышение цены на газ в Украине важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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К слову, президент Петр Порошенко дал правительству задачу по расширению программы субсидий.