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ВНО 2019: новые правила поступления для медиков

Для вступления в медицинские учреждения абитуриенты будут сдавать третий предмет по выбору.

ЗНО 2018

Министерство здравоохранения утвердило новые условия поступления в медицинские учреждения, согласно которым абитуриентам придется сдавать третий предмет на выбор – физику или математику, сообщает Громадське.

По словам заместителя министра образования Александра Линчевского, именно эти предметы определяют логическое мышление и умение анализировать.

– Современная доказательная медицина – точная естественнонаучная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математике. Кроме того, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать. В большинстве европейских стран сдача экзамена по этим предметам для поступления в медицинский университет является распространенной практикой, – сказал Линчевский.

Читайте: ВНО 2019: известна дата тестирования и предметы

К слову, в 2018 году 222 участников ВНО по результатам тестирования получили максимальные 200 баллов.

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