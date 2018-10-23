Стоимость перевозки железнодорожным транспортом должна быть экономически справедливой и учитывать индексацию цен товаров, которые потребляет отрасль. Тарифная политика должна устраивать не только аграрный сектор, но и Укрзализныцю.

Об этом во время совещания под председательством Вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, прошедшей сегодня в Кабинете министров, сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Анатолий Гиршфельд.

– Я понимаю, что аграрии сегодня имеют мощную государственную поддержку и хотят везти бесплатно, но так не бывает. Укрзализныця должна закупать все необходимое на рынке, где постоянно растет цена на металл, электроэнергию, горючее, – отметил он.

По мнению Анатолия Гиршфельд, если не обеспечить мероприятия по обновлению тягового подвижного состава компании, то перевозку железнодорожным транспортом ждет коллапс, не спасут любые меры, в том числе частная тяга.

– Нужно посчитать, сколько необходимо денег на 5 лет, и ввести тяговую составляющую, которая позволит не просто ремонтировать старую технику, а обновлять подвижной состав. Ремонтировать локомотив 40-летней давности затратно и неэффективно. Минимальный объем финансирования, чтобы в течение 5 лет закупить 200 тепловозов и 300 электровозов, которые крайне нужны дороги, чтобы решить проблему, – составляет $3 млрд. К тому же нужно время для заключения контрактов и изготовление локомотивов. Поэтому Правительство должно взять этот вопрос под свой контроль, – резюмировал Анатолий Гиршфельд.

Напомним, Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Мининфраструктуры о внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов.