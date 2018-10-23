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Боевики выпустили по Счастью 50 мин – хотят уничтожить ТЭС

Оккупанты обстреляли Счастье в Луганской области из минометов 80-го калибра.

– Более 50 мин выпустил враг в направлении города, вероятно, пытаясь уничтожить Счастьенскую ТЭС, – написал заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

По его словам, террористы знают, что альтернативных источников электрогенерации в городе нет, к тому же работа ТЭЦ под вопросом из-за отсутствия угля.

Он добавил, что электроподстанцию ​​в Кременной, которая соединит Луганщину с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.

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– К счастью, несмотря на плотный огонь противника, разрушений и жертв нет. Поражает цинизм российских наемников, ведь они прекрасно понимают, что в области произойдет техногенной коллапс в случае остановки ТЭЦ. Первыми пострадают старики и дети! – отметил Клименко.

На днях пророссийские боевики открыли огонь по контрольном пункта въезда и выезда Марьинка, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских людей

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