Государственный долг Украины в 2018 году составляет 75 млрд долларов. Факты ICTV рассказывают, кто набрал госдолгов на такую сумму, возможно ли выплатить их без новых кредитов и зачем нам новая программа кредитования от МВФ.

Государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 74,8 млрд долларов, из них 47, 5 млрд – внешний долг.

Для сравнения, 75 млрд – это три годовых бюджета Украины. А в Японии построили самый длинный мост в мире всего за 20 млрд долларов.

Факты ICTV общались с Александром Паращием из инвестиционной компании Concorde Capital и Виктором Тараном из центра политических исследований и аналитики Эйдос, чтобы узнать, почему Украина накопила такие долги, как с ними рассчитаться и поможет ли новая программа кредитования от МВФ.

Сумма долга – не показатель

Государственный долг – это все денежные обязательства страны как перед внутренними, так и перед внешними кредиторами. Эксперты уверяют, что сумма долга не должна пугать украинцев.

Ключевым измерением является соотношение долга страны к ее ВВП. В Украине этот показатель составляет 72%.

Допустимая норма, то есть такая, при которой Украина может выплатить все обязательства без дополнительных кредитований и дефолта, колеблется в пределах 35-50%.

Однако, это далеко не показательна цифра.

Япония – лидер по внешним заимствованиям. Соотношение долга к ВВП составляет более 250% .

– лидер по внешним заимствованиям. Соотношение долга к ВВП составляет более . В США этот показатель – 106% к сумме ВВП.

этот показатель – к сумме ВВП. Во Франции – 97% .

– . В Великобритании – 78,2% .

В чем тогда проблема?

У Украины плохие кредитные рейтинги на мировой арене. Именно поэтому есть два ключевых фактора, которые негативно сказываются на государственном долге Украины, считает экономист Александр Паращий.

Краткосрочные кредиты. Самый длинный кредит, который брала Украина – 15 лет . Почти все долги гасятся в течение 8 лет . В то же время, США могут позволить себе кредиты на 100-200 лет . Даже не очень платежеспособная Аргентина может взять деньги на 50 лет . Из-за того, что МВФ не доверяет Украине долгосрочные кредиты, страдают наши кредитные рейтинги.

Самый длинный кредит, который брала Украина – . Почти все долги гасятся в течение . В то же время, США могут позволить себе кредиты на . Даже не очень платежеспособная Аргентина может взять деньги на . Из-за того, что МВФ не доверяет Украине долгосрочные кредиты, страдают наши кредитные рейтинги. Дорогое обслуживание кредитов. В Украине очень высокие проценты от долга – международные кредиторы не готовы задешево давать деньги. Примерно 10% расходов бюджета идет на выплату процентов. Ежегодные выплаты в более чем 7 млрд – почти неподъемный размер для украинской экономики.

Выход – экономический рост и сотрудничество

Следует достичь лучших результатов экономического роста. Если мы будем расти, при том же уровне долга в долларах, долг к ВВП будет уменьшаться.

Активно работать с финансовыми рынками и рейтинговыми агентствами. Доказывать, что мы достойны лучших кредитных рейтингов, низших процентных ставок и гораздо более длинных периодов займа, – уверен Паращий.

При среднем сроке долга в 20-30 лет и низких кредитных ставках Украина сможет выплачиваться не 7-8 млрд ежегодно, а 2-3. Такую сумму государство сможет выплачивать самостоятельно. Так, можно прекратить брать новые кредиты, чтобы погасить старые.

Откуда взялось 75 млрд?

Более 10 лет Украина активно набирала кредиты и увеличивала размер своих долгов.

Если в 2007 году долг составлял 14,1 млрд долларов, то в 2010 этот показатель был уже 40,6 млрд, а в 2014 достиг 73,2 млрд.

Однако, статистика последних лет показывает, что государственный долг идет на спад. Так за период с 2017 по 2018 удалось снизить показатель на 1,9%, что эквивалентно почти 1,5 млрд.

Происходят урезания неэффективных расходов из бюджета, когда, например, занимали деньги у России и перекрывали чрезмерную цену на газ для населения. Медицинская реформа привела к эффективному расходованию средств. За счет этого создаются избыточные средства, – отмечает политолог Виктор Таран.

Александр Паращий уверен, что активные заимствования сократились не из-за эффективной политики правительства, а потому, что Украине все меньше готовы давать денег:

Правительство все чаще отказывается от “ненужных” кредитов. Однако, бывают моменты, когда рынки торгов закрываются и у нас нет возможности получить деньги.

Программа кредитования Stand-by от МВФ

Программа расширенного финансирования от МВФ, которую подписали в 2015 году, подходит к концу в марте 2019. Как раз накануне выборов президента.

В МВФ уже заявили о согласовании новой программы для Украины stand-by.

Мы продолжаем сотрудничество с МВФ и это хороший сигнал для Украины, но нам нужно отказаться от долгов вообще. Мы не можем постоянно зависеть от привлечения финансов не от экономики, а из других источников, – отметил Владимир Гройсман во время эфира Свободы Слова.

Однако, о новых условиях и требованиях говорить рано. Пока есть только пресс-релиз МВФ. Соглашение должен утвердить менеджмент фонда, и принять совет директоров.

Новая программа позволит Украине пережить сложный политический год 2019.

Как правило, ближе к выборам странам с переходной экономикой не дают денег. Международный валютный фонд решился дать почти 4 млрд долларов. Это очень мощный сигнал поддержки Украины, – утверждает Александр Паращий.

Есть и негативная сторона новой программы. Кредиты Stand-by надо возвращать раньше – он гасится за 5 лет. Через 3 года, то есть на 4 и 5, придется погасить 4,9 млрд долларов.

Новая программа кредитования от МВФ предоставляет Украине три преимущества, отметил Виктор Таран:

Разблокируются транши Всемирного банка и Европейской комиссии – каждый по 1 млрд долларов. Украина сможет привлечь евробонды (еврооблигации) – около 2 млрд по подсчетам Минфина. Может активизироваться рынок внутреннего займа. Люди поймут, что состоялась стабилизация, доллар не “прыгнет” и можно инвестировать. Это должно оживить экономику.

Государственный долг Украины заставляет соглашаться на неприемлемые условия кредитования ради того, чтобы погасить старые кредиты. Отказаться от внешних заимствований можно. Надо развивать экономику и эффективно использовать ресурсы страны.

Фото: официальные страницы Facebook, dreamstime

Лилия Ященко