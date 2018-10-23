Государственный долг Украины в 2018 году составляет 75 млрд долларов. Факты ICTV рассказывают, кто набрал госдолгов на такую сумму, возможно ли выплатить их без новых кредитов и зачем нам новая программа кредитования от МВФ.
Государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 74,8 млрд долларов, из них 47, 5 млрд – внешний долг.
Для сравнения, 75 млрд – это три годовых бюджета Украины. А в Японии построили самый длинный мост в мире всего за 20 млрд долларов.
Факты ICTV общались с Александром Паращием из инвестиционной компании Concorde Capital и Виктором Тараном из центра политических исследований и аналитики Эйдос, чтобы узнать, почему Украина накопила такие долги, как с ними рассчитаться и поможет ли новая программа кредитования от МВФ.
Сумма долга – не показатель
Государственный долг – это все денежные обязательства страны как перед внутренними, так и перед внешними кредиторами. Эксперты уверяют, что сумма долга не должна пугать украинцев.
Ключевым измерением является соотношение долга страны к ее ВВП. В Украине этот показатель составляет 72%.
Допустимая норма, то есть такая, при которой Украина может выплатить все обязательства без дополнительных кредитований и дефолта, колеблется в пределах 35-50%.
Однако, это далеко не показательна цифра.
- Япония – лидер по внешним заимствованиям. Соотношение долга к ВВП составляет более 250%.
- В США этот показатель – 106% к сумме ВВП.
- Во Франции – 97%.
- В Великобритании – 78,2% .
В чем тогда проблема?
У Украины плохие кредитные рейтинги на мировой арене. Именно поэтому есть два ключевых фактора, которые негативно сказываются на государственном долге Украины, считает экономист Александр Паращий.
- Краткосрочные кредиты. Самый длинный кредит, который брала Украина – 15 лет. Почти все долги гасятся в течение 8 лет. В то же время, США могут позволить себе кредиты на 100-200 лет. Даже не очень платежеспособная Аргентина может взять деньги на 50 лет. Из-за того, что МВФ не доверяет Украине долгосрочные кредиты, страдают наши кредитные рейтинги.
- Дорогое обслуживание кредитов. В Украине очень высокие проценты от долга – международные кредиторы не готовы задешево давать деньги. Примерно 10% расходов бюджета идет на выплату процентов. Ежегодные выплаты в более чем 7 млрд – почти неподъемный размер для украинской экономики.
Выход – экономический рост и сотрудничество
Следует достичь лучших результатов экономического роста. Если мы будем расти, при том же уровне долга в долларах, долг к ВВП будет уменьшаться.
Активно работать с финансовыми рынками и рейтинговыми агентствами. Доказывать, что мы достойны лучших кредитных рейтингов, низших процентных ставок и гораздо более длинных периодов займа, – уверен Паращий.
При среднем сроке долга в 20-30 лет и низких кредитных ставках Украина сможет выплачиваться не 7-8 млрд ежегодно, а 2-3. Такую сумму государство сможет выплачивать самостоятельно. Так, можно прекратить брать новые кредиты, чтобы погасить старые.
Откуда взялось 75 млрд?
Более 10 лет Украина активно набирала кредиты и увеличивала размер своих долгов.
Если в 2007 году долг составлял 14,1 млрд долларов, то в 2010 этот показатель был уже 40,6 млрд, а в 2014 достиг 73,2 млрд.
Однако, статистика последних лет показывает, что государственный долг идет на спад. Так за период с 2017 по 2018 удалось снизить показатель на 1,9%, что эквивалентно почти 1,5 млрд.
Происходят урезания неэффективных расходов из бюджета, когда, например, занимали деньги у России и перекрывали чрезмерную цену на газ для населения. Медицинская реформа привела к эффективному расходованию средств. За счет этого создаются избыточные средства, – отмечает политолог Виктор Таран.
Александр Паращий уверен, что активные заимствования сократились не из-за эффективной политики правительства, а потому, что Украине все меньше готовы давать денег:
Правительство все чаще отказывается от “ненужных” кредитов. Однако, бывают моменты, когда рынки торгов закрываются и у нас нет возможности получить деньги.
Программа кредитования Stand-by от МВФ
Программа расширенного финансирования от МВФ, которую подписали в 2015 году, подходит к концу в марте 2019. Как раз накануне выборов президента.
В МВФ уже заявили о согласовании новой программы для Украины stand-by.
Мы продолжаем сотрудничество с МВФ и это хороший сигнал для Украины, но нам нужно отказаться от долгов вообще. Мы не можем постоянно зависеть от привлечения финансов не от экономики, а из других источников, – отметил Владимир Гройсман во время эфира Свободы Слова.
Однако, о новых условиях и требованиях говорить рано. Пока есть только пресс-релиз МВФ. Соглашение должен утвердить менеджмент фонда, и принять совет директоров.
Новая программа позволит Украине пережить сложный политический год 2019.
Как правило, ближе к выборам странам с переходной экономикой не дают денег. Международный валютный фонд решился дать почти 4 млрд долларов. Это очень мощный сигнал поддержки Украины, – утверждает Александр Паращий.
Есть и негативная сторона новой программы. Кредиты Stand-by надо возвращать раньше – он гасится за 5 лет. Через 3 года, то есть на 4 и 5, придется погасить 4,9 млрд долларов.
Новая программа кредитования от МВФ предоставляет Украине три преимущества, отметил Виктор Таран:
- Разблокируются транши Всемирного банка и Европейской комиссии – каждый по 1 млрд долларов.
- Украина сможет привлечь евробонды (еврооблигации) – около 2 млрд по подсчетам Минфина.
- Может активизироваться рынок внутреннего займа. Люди поймут, что состоялась стабилизация, доллар не “прыгнет” и можно инвестировать. Это должно оживить экономику.
Государственный долг Украины заставляет соглашаться на неприемлемые условия кредитования ради того, чтобы погасить старые кредиты. Отказаться от внешних заимствований можно. Надо развивать экономику и эффективно использовать ресурсы страны.
Фото: официальные страницы Facebook, dreamstime
Лилия Ященко