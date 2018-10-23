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Две операции и три тренажера – новые требования Савченко в СИЗО

Надежда Савченко заявила о проблемах со здоровьем и необходимости двух операций.

Надія Савченко

Народный депутат Надежда Савченко, удерживаемая в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, во время судебного заседания заявила о необходимости двух операций на колене, пишет Укрправда.

– Мне действительно нужны две операции. Это старая травма, это из армии, в колене…

Одна на мениске, одна из-за разрыва крестовидной связки, – уточнила она.

По словам нардепа, из-за нехватки движений в СИЗО у нее пошло воспаление.

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Савченко утверждает, врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период составит от 6 до 9 месяцев.

Сейчас врачи посоветовали Савченко заниматься на тренажерах.

– У меня нет возможности поставить тренажеры. Мне нужны три тренажера – беговая дорожка, велосипед и гребля, которые даже в мою камеру не влезут.

Поэтому, наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего. Не в первый раз, – добавила она.

К слову, прокуратура уже установила личность организатора по делу о подготовке теракта в Киеве, в котором обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана.

Фото: УНИАН

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