Надежда Савченко заявила о проблемах со здоровьем и необходимости двух операций.
Народный депутат Надежда Савченко, удерживаемая в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, во время судебного заседания заявила о необходимости двух операций на колене, пишет Укрправда.
– Мне действительно нужны две операции. Это старая травма, это из армии, в колене…
Одна на мениске, одна из-за разрыва крестовидной связки, – уточнила она.
По словам нардепа, из-за нехватки движений в СИЗО у нее пошло воспаление.
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Савченко утверждает, врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитационный период составит от 6 до 9 месяцев.
Сейчас врачи посоветовали Савченко заниматься на тренажерах.
– У меня нет возможности поставить тренажеры. Мне нужны три тренажера – беговая дорожка, велосипед и гребля, которые даже в мою камеру не влезут.
Поэтому, наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего. Не в первый раз, – добавила она.
К слову, прокуратура уже установила личность организатора по делу о подготовке теракта в Киеве, в котором обвиняют Надежду Савченко и Владимира Рубана.
Фото: УНИАН