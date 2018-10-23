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Хорватская модель – МинВОТ назвало лучший вариант миротворцев на Донбассе

В МинВОТ заявили, что миротворческую миссию на Донбассе должны развернуть по так называемой хорватской модели.

Миротворці ООН

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко считает, что миротворческую миссию на Донбассе нужно развернуть по хорватскому сценарию, передает УНИАН.

– Министерство по вопросам временно оккупированных территорий еще раз исследовало ситуацию с применением миротворческих миссий в мире. Исследовав десятки примеров, мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближайшим из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года, – сказал Левченко.

Он добавил, что миротворческая миссия могла бы применяться таким же образом, как и на территории Хорватии.

– Мы высказали свое видение как министерства, чтобы очевидным был вариант, когда во главе международной миссии должна стоять международная переходная администрация. Это важный и решающий компонент, – заявил советник министра.

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К слову, экс-президент Франции Франсуа Олланд убежден, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет иметь смысл только на границе между Украиной и Россией.

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