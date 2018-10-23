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Метро на Троещину – новые сроки строительства

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился в 2018-2025 годах построить метро на Троещину от Кольцевой дороги с двумя электродепо.

метро на троещину

Об этом говорится в его распоряжении №1882 от 19 октября.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение КГГА о возобновлении строительства Подольско-Выгуровской линии от 20 июля 2004 года.

Согласно документу, заказчиком работ является коммунальное предприятие Киевский метрополитен (кроме участка от дамбы Русановских садов до станции метро Радужная (Радужный массив), который должен определить генеральные проектную и подрядную строительную организации и обеспечить в 2018-2020 годах разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение.

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Подрядчик должен предоставить гарантию эксплуатации объектов не менее 10 лет, а также возврата средств в случае выявления завышения стоимости работ.

На предприятие также возлагается ответственность за выполнение работ в установленные сроки, рациональное и целевое использование бюджетных средств.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен подать инвестиционные предложения по включению данных работ в перечень объектов строительства, которые планируется финансировать в 2019 и следующих годах за счет бюджетных средств по программах экономического и социального развития Киева.

На первом этапе планируется разработка технико-экономического обоснования строительства ветки с определением очередности строительства и пусковых комплексов. На втором – на основе ТЭО разработать проектную документацию на строительство линии метро и начать ее строительство в правобережной и левобережной части города одновременно.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Киеве появится еще одна ветка метро. Четвертая ветка  будет начинаться в аэропорту Жуляны, а заканчиваться на жилмассиве Троещина. Длина ветки составит 18 километров и будет иметь 13 станций.

Фото: politeka.

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