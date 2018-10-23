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Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину – причина

Российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину.

Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину за то, что она приехала в Керчь в оккупированном Крыму, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Она также отметила, что Москалькова уже нарушала правила пересечения украинской границы, но запрет на въезд в страну с нее сняли – для синхронного посещения заключенных.

– Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может привести к новому запрету въезда ее в Украину и поставит под угрозу взаимные посещения, – отметила Денисова.

К слову, российского актера Дмитрия Бедерина не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года.

Напомним, Министерство культуры Украины внесло в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины российского актера Леонида Ярмольника.

ФотоУНИАН

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