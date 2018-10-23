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ООС: враг атаковал возле Песков и понес потери

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибших и пострадавших нет.

– Российские оккупанты, без применения вооружения запрещенного минскими договоренностями, 12 раз открывали огонь по позициям наших войск… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, – говорится в сводке на странице штаба ООС в Facebook во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем, – отметили в штабе.

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Боевики осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.

По данным украинской разведки, в течение суток три боевика убиты и два ранены.

Напомним, 19 октября пророссийские боевики открыли огонь по контрольном пункта въезда и выезда Марьинка, когда линию разграничения пересекала значительное количество гражданских.

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