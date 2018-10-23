В случае отмены в Украине прописки, сообщить о своем месте проживания можно будет с помощью одного заявления.

Офис реформирования административных услуг предложил отменить прописку в Украине.

Что изменится и сможет ли незнакомый человек зарегистрироваться у вас дома, пишет НВ.

В случае отмены прописки, вносить отметки в паспорт о месте проживания можно будет по собственному желанию.

Кроме того, для регистрации или снятия с регистрации нужно будет подать одно заявление, а не несколько.

Подать заявление и оплатить услугу можно будет онлайн, с мобильного телефона. Также можно оформить регистрацию в органе регистрации или центре представления административных услуг.

Справки о месте жительства или составе семьи подавать не нужно будет.

Автоматически будут регистрировать место проживания новорожденного ребенка, снимать с регистрации места проживания умершего, а также менять место жительства ребенка до 14 лет.

По одному заявлению можно будет проводить государственную регистрацию рождения ребенка, регистрировать его место жительства, назначать пособие при рождении, регистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения.

Таким образом, официальные органы будут обмениваться информацией между собой, а не через гражданина. Данные будут формировать на основе сведений из Госреестра актов гражданского состояния.

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Теоретически, у вас дома может зарегистрироваться неизвестный человек.

Однако если выяснится, что человек официально не согласовал регистрацию с владельцем, он должен будет заплатить штраф в размере 2000 грн.

Если он без согласования зарегистрировался сразу в нескольких местах, сумму придется заплатить за каждое такое нарушение.

Продать жилье в таком случае человек не сможет, поскольку никакого права на имущество и на квадратные метры у него не будет.

Если дело дойдет до суда, мошенник не сможет доказать липовую прописку, поскольку придется предъявить документы о начислении платы за пользование жильем, за жилищно-коммунальные услуги или подтверждение факта аренды.

Мы также писали о семи административных услугах, которые можно получить только по месту регистрации.

Фото: Синица Александр/УНИАН