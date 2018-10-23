PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 23 октября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 23 октября (КАРТА)

Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит на западе и севере Украины небольшие дожди и похолодание.

Температура воздуха в течение дня составит 6-10 градусов тепла. На остальной территории существенных осадков не ожидается, температура воздуха достигнет 10-16 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Местами ожидаются туманы и дымки.

В западных областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​6-10 градусов тепла.

В северных областях – местами незначительный дождь. Температура воздуха днем ​​7-10 градусов тепла.

В восточных областях – без осадков. Температура воздуха днем ​​11-16 градусов выше нуля.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2018

В центральных областях – осадки маловероятны, только в Винницкой области возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем ​​10-15 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​13-16 градусов выше нуля.

Кстати, синоптики уверены, что погода в ноябре будет холодной – с дождем и мокрым снегом.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка