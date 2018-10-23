Сегодня в Украине атмосферный фронт обусловит на западе и севере Украины небольшие дожди и похолодание.
Температура воздуха в течение дня составит 6-10 градусов тепла. На остальной территории существенных осадков не ожидается, температура воздуха достигнет 10-16 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.
Местами ожидаются туманы и дымки.
В западных областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем 6-10 градусов тепла.
В северных областях – местами незначительный дождь. Температура воздуха днем 7-10 градусов тепла.
В восточных областях – без осадков. Температура воздуха днем 11-16 градусов выше нуля.
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В центральных областях – осадки маловероятны, только в Винницкой области возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 10-15 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 13-16 градусов выше нуля.
Кстати, синоптики уверены, что погода в ноябре будет холодной – с дождем и мокрым снегом.