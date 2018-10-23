Жители оккупированного Крыма не будут привлекаться к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины через Керченский мост.

В то же время, в этом случае крымчанам может грозить административная ответственность, рассказал в эфире Радио Крым.Реалии помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

– Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 – административную…Для нас крымчане – граждане Украины, которые могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска, но на территорию материковой Украины въезжают уже через официальные пункты контроля.

В таком случае их будут привлекать к административной ответственности, а к уголовной по давно уже существующей статье 332-1 – только в случае совершения таких действий с целью причинения вреда интересам Украины, – уточнил он.

Читайте: Россиянам грозит тюрьма за незаконное пересечение границы Украины

Слободян отметил, что закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы, принятый 18 октября Верховной Радой, касается случаев, когда иностранцы в нарушение законодательства посещают аннексированный Крым.

Напомним, Украина ввела санкции против 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые принимали участие в постройке Керченского моста в Крыму. ЕС ввел санкции в отношении 6 российских компаний, участвовавших в его строительстве

Фото: dreamstime.com