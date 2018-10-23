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Топ-7 стран, в которые ездят украинцы (ИНФОГРАФИКА)

В первом полугодии 2018 года за границу выехало 17,3 млн украинцев.

Чаще всего украинцы в 2018 году направлялись в приграничные страны: Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь, Румынию, Словакию. Такие данные, полученные от операторов мобильной связи в Украине, опубликовало Министерство экономического развития и торговли в своем Facebook в рамках отслеживания туристической активности в стране.

Среди не приграничных стран самыми популярными стали: Чехия, Турция, Германия, Египет. Внутри страны украинцы чаще всего посещали Киевскую, Львовскую, Полтавскую, Житомирскую и Черкасскую области.

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За этот же период Украину посетили 9,6 млн иностранцев, также преимущественно из стран ближнего зарубежья. Чаще всего они приезжали в Киевскую, Львовскую, Закарпатскую, Одесскую и Харьковскую области.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где чаще всего грабят туристов.

 

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