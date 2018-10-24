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Боевики “ДНР” задержали и прячут экс-регионала Богачева – СМИ

Бывшего секретаря горсовета Донецка Сергея Богачева схватили, когда он приехал на оккупированную территорию, чтобы посетить могилу отца.

В Донецке боевики так называемой “ДНР” задержали бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на источники в Донецке, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, похороненного 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.

Отмечается, что к экс-секретарю горсовета не пропускают адвокатов и родственников, им не сообщают о состоянии его здоровья и условиях содержания, а также не называют обвинения, которые ему предъявляют.

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По данным издания, Игорь Мартынов, называющий себя в прошлом “главой администрации” Донецка, написал заявление о якобы краже Богачевым печати горсовета в 2014 году.

Также сообщается, что Богачев недавно уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако, информацию об этом не обнародовал.

Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

Фото: pravda.dn.ua

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