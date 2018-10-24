Во время слушания защитник Геннадия Дронова потребовал провести повторную комплексную эксперту ДТП на Сумской.
В среду, 24 октября, на очередном заседании по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове главной подозреваемой Алене Зайцевой стало плохо.
Как сообщает NewsRoom, суд начал рассматривать ходатайства адвокатов Зайцевой и второго подозреваемого Геннадия Дронова. В 15.40 суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату.
Сразу после этого адвокат Зайцевой обратилась к конвойным с просьбой увести ее подопечную из зала суда. Она покинула помещение, и на скамье подсудимых остался только Дронов.
Отмечается, что во время слушания защитник Дронова потребовал провести повторную комплексную эксперту с привлечением специалистов из Одессы.
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Как пишет MediaPort на своем канале в Telegram, суд частично удовлетворил ходатайство защиты Дронова и назначил дополнительную автотехническую экспертизу. Проводить экспертизу будет Институт судебных экспертиз Бокариуса.
К слову, про выводы следствия и все, что нужно знать о деле ДТП на Сумской, читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: newsroom.kh.ua