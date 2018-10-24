PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ДТП на Сумской: Зайцевой стало плохо, суд назначил новую экспертизу/

ДТП на Сумской: Зайцевой стало плохо, суд назначил новую экспертизу

Во время слушания защитник Геннадия Дронова потребовал провести повторную комплексную эксперту ДТП на Сумской.

В среду, 24 октября, на очередном заседании по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове главной подозреваемой Алене Зайцевой стало плохо.

Как сообщает NewsRoom, суд начал рассматривать ходатайства адвокатов Зайцевой и второго подозреваемого Геннадия Дронова. В 15.40 суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату.

Сразу после этого адвокат Зайцевой обратилась к конвойным с просьбой увести ее подопечную из зала суда. Она покинула помещение, и на скамье подсудимых остался только Дронов.

Отмечается, что во время слушания защитник Дронова потребовал провести повторную комплексную эксперту с привлечением специалистов из Одессы.

Читайте: Под Киевом Tesla влетела в Skoda

Как пишет MediaPort на своем канале в Telegram, суд частично удовлетворил ходатайство защиты Дронова и назначил дополнительную автотехническую экспертизу. Проводить экспертизу будет Институт судебных экспертиз Бокариуса.

К слову, про выводы следствия и все, что нужно знать о деле ДТП на Сумской, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: newsroom.kh.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Это убийство, а не несчастный случай: год со дня трагического ДТП в Харькове
ДТП в Харькове. Почему Зайцеву могут отпустить домой, а дело затянется на годы
ДТП в Харькове: адвокат просит госпитализировать Зайцеву в больницу
Нарколог в Украине – новые сенсационные подробности по делу Зайцевой
Смонтированное видео и взятка: новые детали судебного заседания по ДТП в Харькове
Олена Зайцева та Геннадій Дронов
Суд оставил Зайцеву и Дронова за решеткой
Дело Зайцевой: появились новые подробности о пропавшей наркологе Федирко
Пропавшую свидетельницу в деле Зайцевой нашли на оккупированном Донбассе
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка