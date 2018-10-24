1,6 млрд гривен составил ориентировочный размер уплаты налогов в государственный бюджет за 3 месяца работы Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины.

– По состоянию на 23 октября 2018 года в Единой базе данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, созданной государством в целях борьбы с тенизацией рынка недвижимости, зарегистрированные отчеты об оценке 111302 объектов. Из них проверено нотариусами 63575 отчетов. Проверка отчетов нотариусами косвенно свидетельствует об осуществлении сделок, – говорится в сообщении.

Также в Фонде подсчитали, что работа Единой базы ежемесячно обеспечивает поступления в бюджет в виде налогов ориентировочно в среднем 533 млн гривен. По сравнению с первым месяцем работы Единой базы эти показатели выросли в 3,5 раза, а количество отчетов выросла почти в 3,8 раза.

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Напомним, ранее в Фонде госимущества сообщали, что цены авторизованных электронных площадок в сфере оценки является аналогом цен ProZorro.