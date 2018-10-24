Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Будапешт предлагает Киеву заключить соглашение по защите национальных меньшинств.

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

– Венгрия предложила, чтобы Украина заключила соглашение о защите меньшинств, – сказал Сийярто в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Украины Павел Климкин на полях Варшавского форума по вопросам безопасности, передает УНИАН.

Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

Также соглашение должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком в сферах религии, культуры, образования и государственного управления.

– Украинская сторона пообещала изучить это предложение, – сказал Сийярто и выразил надежду, что венгерская и украинская стороны обсудят детали этого предложения на следующей встрече в Милане, которая запланирована на 7 декабря.

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– Очевидно, что дорогу в направлении восстановления доверия между странами надо пройти небольшими шагами, – сказал глава венгерского МИД.

Сийярто также сообщил Климкину, что Венгрия готова активизировать кредитную линию на 50 млн долларов для финансирования строительства дорог на Закарпатье, говорится в сообщении.

– Венгрия также готова продолжать программу, в рамках которой она уже обеспечила тысячи детей, пострадавших от войны на востоке Украины, бесплатными отпусками на озере Веленце, – продолжал он.

Напомним, Венгрия изменит скандальную должность “уполномоченного по Закарпатью” на следующей неделе.

Фото: Márton Kovács, kormany hu