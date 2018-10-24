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Языковые квоты: в Раде готовят “сюрприз” для печатных СМИ

Парламентский комитет по вопросам свободы слова разрабатывает языковые квоты для печатных изданий.

Чоловік з газетою

Парламентский комитет по вопросам свободы слова начал разработку вариантов внедрения языковых квот для печатных СМИ, сообщает Голос Украины.

– Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий. Когда внедрялись языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью – для создания рабочих мест. Украинские песни на радио – это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписей. На телевидении с введением квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине, – сказала глава комитета Виктория Сюмар.

Она считает, что не нужно сразу переходить на украинский язык в печатных изданиях, а постепенно приучать потребителей к украиноязычной продукции, обеспечить переходной период продолжительностью в 2-3 года с поэтапным увеличением квот.

Читайте: Закон о языке или очередная спекуляция перед выборами?

К слову, в ЕС рекомендуют Украине направить принятый в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№ 5670-д) на экспертизу в Венецианскую комиссию.

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